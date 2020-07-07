Журналист Иван Сафронов отвергает подозрения в госизмене

Ранее мы писали, что ФСБ просит арестовать Сафронова.

Журналист и советник главы корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов отвергает подозрения в государственной измене. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сафронова допрашивали в ФСБ в присутствии адвоката по назначению Михаила Баева. Подозреваемый заявил, что преступление не совершал.

Ранее мы писали, что ФСБ просит арестовать Ивана Сафронова. Соответствующее ходатайство поступило в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Сегодня утром ФСБ задержало Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Глава корпорации "Роскосмос" После Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова. Он рассказал, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации корпорации. Он подчеркнул, что несколько лет знал Ивана как журналиста "Коммерсантъ" и "не сомневался в его порядочности и профессионализме".

После новости о задержании возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. "Профсоюз журналистов" и ИД "Коммерсантъ" выступили в поддержку Ивана Сафронова.

Видео: ФСБ