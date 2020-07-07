Профсоюз журналистов и ИД "Коммерсантъ" выступили в поддержку Ивана Сафронова

Профсоюз журналистов и ИД "Коммерсантъ" выступили в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Об этом пишет издание "Медиазона".

"Коммерсантъ" назвал абсурдным преследование своего бывшего сотрудника. Об этом сказано в заявлении издательского дома.

Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным. цитата из заявления издательского дома "Коммерсантъ"

Издательский дом требует, чтобы к Сафронову допустили адвокатов, а также настаивает на максимально публичном и открытом расследовании. Ъ отметил, что Сафронов проработал в газете десять лет и пришёл туда на место своего отца — Ивана Сафронова, военнного обозревателя, который погиб в 2007 году при странных обстоятельствах. Он выпал из окна лестничной клетки своего дома на пятом этаже. Хотя жил на третьем.

С заявлением в поддержку задержанного сегодня сотрудниками ФСБ Ивана Сафронова выступил и "Профсоюз журналистов". Организация требует отпустить коллегу и закрыть против него дело.

Много лет Сафронов работал в "Коммерсанте", "Ведомостях", последние несколько месяцев он трудился в "Роскосмосе". По утверждению ФСБ, журналист собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. цитата из заявления "Профсоюза журналистов"

Ранее возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.

Видео: ФСБ