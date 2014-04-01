Путин: российская вакцина эффективна против известных штаммов COVID-19

Глава РФ обсудил с Кириллом Дмитриевым эффективность "Спутника V".

Российский президент Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина эффективна против известных штаммов COVID-19. Об этом политик рассказал главе Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву в рамках личного общения в Кремле.

Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса. Владимир Путин, президент РФ

Дмитриев уточнил, что специалисты полагают, что за счет введения препаратов два раза, считается, что разработка НИЦ имени Гамалеи лучше аналогов. Вакцина справляется со всеми штаммами мутаций, включая британскую версию. Эксперт подчеркнул, что Россия находится впереди многих государств и с точки зрения вакцин, и с точки зрения тестирования.

РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус.

Видео: YouTube / Россия 24