РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус

Кирилл Дмитриев считает, что тест-системы РФПИ пользуются спросом.

Российский фонд прямых инвестиций вложится в робота, который будет делать тесты на коронавирус. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил на личной встрече в Кремле президенту Владимиру Путину. Специалист объяснил, что техника будет способна проводить до 300 тестов ежечасно на территории аэропортов или других местах вне медицинских лабораторий .

Наши тесты очень востребованы, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

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