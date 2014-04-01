РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций вложится в робота, который будет делать тесты на коронавирус. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил на личной встрече в Кремле президенту Владимиру Путину. Специалист объяснил, что техника будет способна проводить до 300 тестов ежечасно на территории аэропортов или других местах вне медицинских лабораторий .
Наши тесты очень востребованы, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
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Видео: YouTube / Россия 24
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