Глава РФПИ рассказал о производстве "Спутник V" в других странах

На полную мощность производство российского препарата на территории других стран будет запущено в апреле.

Глава Российского фонда прямых инвестиций рассказал о производстве "Спутник V" в других странах. Об этом Кирилл Дмитриев сообщил на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Специалист уточнил, что изготовление препарата для профилактики коронавируса дойдет до полной мощности уже в апреле текущего года.

Мы активно работаем с российскими производителями, в том числе за три месяца построили "Спутник Технополис" с компанией "Р-Фарм", и он стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины. И также налаживаем международное производство, как вы нам и поручали. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Эксперт напомнил главе государства, что Москва имеет договоренности с 10 странами и 20 производителями по выпуску "Спутника V". На данный момент вакцина уже изготавливается на территории Южной Кореи и Индии.

РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V.

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