РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V"

Он подчеркнул, что у вакцины "очень сильная патентная защита".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о подозрении в адрес американской компании. По версии Дмитриева, организация могла нарушить патент на производство вакцины "Спутник V".

Накануне состоялось совещание с президентом по вопросам вакцинации против коронавируса. Руководитель РФПИ заявил, что разработчики подали необходимые заявки раньше других. Это гарантировало вакцине "очень сильную патентную защиту". Российская компания готова начать диалог с американскими коллегами. По словам Дмитриева, РФПИ не собирается в условиях пандемии требовать какие-либо деньги с фирмы из США. Однако, теперь разработчики будут "серьезно относиться к защите интеллектуальных прав".

Президент России Владимир Путин напомнил, что стране предлагали передачу производства вакцин. Этого не делает ни одно государство в мире.

Ранее мы сообщили, что Навальный рассказал о "любимых моментах дня" в колонии.

Видео: kremlin.ru