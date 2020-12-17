Власти США выделят по 9 тысяч долларов на похороны каждого умершего от COVID-19 американца

На сегодняшний день в США от коронавируса умерли 557 тысяч человек.

Администрация президента США запустит программу помощи для похорон умерших от коронавируса. В рамках компании гражданам выплатят до 9 тысяч долларов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Washington Post.

Выделяемые средства будут предназначаться для похорон каждого гражданина США, который умер от коронавируса. В администрации сообщили, что средства выделят независимо от уровня доходов семьи. Но необходимо будет предъявить ряд документов.

Такая инициатива связана с огромными потерями от пандемии в стране. На сегодняшний день уже более 550 тысяч граждан США умерли от COVID-19.

Пока неизвестна окончательная стоимость программы. WP отмечает, что она может составить несколько миллиардов долларов.

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