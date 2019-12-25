Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз "Спутника V"

Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз российской вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V". Об этом на пресс-конференции заявил журналистам Маркус Зёдер. Чиновник уточнил, что регион приобретет препарат в том случае, если его сертифицирует Европейское агентство по лекарствам. Предварительное соглашение будет заключено в Иллертиссене с местной компанией R-Pharm.
Министр здравоохранения Баварии заключил предварительный договор. Речь идет о поставках "Спутника V": если он будет допущен в Европе, то Бавария через эту фирму получит, возможно, в июле дополнительное количество доз.
Маркус Зёдер, премьер-министр региона Германии
Эксперт полагает, что достигнутое соглашение позволит региональным властям расширить возможности по массовой вакцинации населения от COVID-19.
Лавров: Россия считает перспективным возможное производство "Спутника V" в Пакистане.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все