Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз "Спутника V"

Маркус Зёдер рассказал о перспективах вакцинации в регионе.

Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз российской вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V". Об этом на пресс-конференции заявил журналистам Маркус Зёдер. Чиновник уточнил, что регион приобретет препарат в том случае, если его сертифицирует Европейское агентство по лекарствам. Предварительное соглашение будет заключено в Иллертиссене с местной компанией R-Pharm.

Министр здравоохранения Баварии заключил предварительный договор. Речь идет о поставках "Спутника V": если он будет допущен в Европе, то Бавария через эту фирму получит, возможно, в июле дополнительное количество доз. Маркус Зёдер, премьер-министр региона Германии

Эксперт полагает, что достигнутое соглашение позволит региональным властям расширить возможности по массовой вакцинации населения от COVID-19.

Лавров: Россия считает перспективным возможное производство "Спутника V" в Пакистане.

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