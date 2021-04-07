Лавров: Россия считает перспективным возможное производство "Спутника V" в Пакистане

Москва будет прорабатывать вопрос на поставку стране вакцины.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва считает перспективным возможное производство вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" на территории Пакистана. Министр назвал такое предложение перспективной инициативой. Заявление спикер сделал по итогам встречи с коллегой Шахом Мехмудом Куреши на пресс-конференции в Исламабаде.

В странах, которые являются нашими зарубежными партнерами, такое производство уже налажено, и в Индии сейчас начинается, и в Корее, в Белоруссии. Конечно, мы готовы в силу имеющихся возможностей стараться помочь нашим пакистанским коллегам удовлетворить их потребности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский чиновник напомнил, что страна имеет обязательства перед странами, которые обратились раньше по поставкам вакцины. При этом в МИДе готовы начать проработку запроса Исламабада и думать над реализацией соглашения между сторонами.

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Видео: МИД России