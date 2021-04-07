Россия предложила Пакистану поставки СПГ

Москва ждет ответа от Исламабада.

Россия предложила Пакистану поставки сжиженного природного газа. Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров с местным коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновники встретились в рамках рабочего визита главы МИД РФ в Исламабад. Спикер заметил, что сейчас Москвы ждет ответа от партнеров по данному вопросу.

Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк". Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД Пакистана назвал Россию фактором стабильности в регионе и мире.

Видео: МИД России