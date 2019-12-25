Шах Мехмуд Куреши переговорил с коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Пакистана назвал Россию фактором стабильности в регионе и мире. Об этом Шах Мехмуд Куреши сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Исламабаде с Сергеем Лавровым. Чиновник заметил, что страна планирует выстраивать с Москвой доверительные и дружественные отношения, которые власти считают одним из государственных приоритетов во внешней политике.

Россия этом регионе - фактор стабильности. Но не только на региональном уровне, она является фактором стабильности на международной арене. Шах Мехмуд Куреши, глава МИД Пакистана

Куреши объяснил, что Пакистан применяет новый подход в дипломатических связях с Россией. При этом он уверен, что Москва всегда находится на стороне главенства международного права и законодательства, а также многостороннего подхода по глобальным вопросам. В МИД Исламабада подтвердили, что являются сторонниками такого же подхода к решению мировых проблем.

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