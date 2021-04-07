Глава МИД РФ встретился в Исламобаде с коллегой из внешнеполитического ведомства, руководством страны..

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посадил в столице Пакистана гималайский кедр. Церемония состоялась перед началом переговоров министра с коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Чиновник находится в Исламобаде а рамках рабочего визита. Кроме коллеги из МИД он встретится в другими представителями высшего политического и военного руководства государства.

Напомним, что гималайский кедр или деодар является одним из национальных символов Пакистана. Рядом с саженцем российского дипломата также находятся деревья, посаженные президентом Арифом Алви, премьер-министром Имраном Ханом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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Видео: Facebook / Мария Захарова