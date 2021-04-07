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Лавров посадил в столице Пакистана гималайский кедр

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Глава МИД РФ встретился в Исламобаде с коллегой из внешнеполитического ведомства, руководством страны..

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посадил в столице Пакистана гималайский кедр. Церемония состоялась перед началом переговоров министра с коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Чиновник находится в Исламобаде а рамках рабочего визита. Кроме коллеги из МИД он встретится в другими представителями высшего политического и военного руководства государства.

Напомним, что гималайский кедр или деодар является одним из национальных символов Пакистана. Рядом с саженцем российского дипломата также находятся деревья, посаженные президентом Арифом Алви, премьер-министром Имраном Ханом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Лавров: Россия готова поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам.

Видео: Facebook / Мария Захарова

Теги: гималайский кедр, исламобад, мид, пакистан, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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