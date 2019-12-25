Лавров: Россия готова поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам

Глава МИД РФ дал интервью пакистанским журналистам.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам на транспарентной основе. Об этом чиновник сообщил в интервью пакистанским журналистам из издания News International.

Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая.

Сергей Лавров, глава МИД РФ на данный момент соглашения о поставках российского препарата "Спутник V" для профилактики коронавируса заключены уже более чем с 50 странами. В ряде государств также разрешено производство российской вакцины. По словам главы МИД РФ, Россия продолжает вносить вклад в международную борьбу с пандемией и помогать пострадавшим сторонам как в двусторонних, так и в международных форматах. Москва полагает, что справиться с распространением инфекции можно только за счет объединения усилий. Дипломат призвал приостановить действие торговых барьеров, санкций.

В МИД РФ назвали условия возвращения российского посла обратно в США.

Фото: МИД России