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В МИД РФ назвали условия возвращения российского посла обратно в США
Сегодня, 8:50
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phil_k

В МИД РФ назвали условия возвращения российского посла обратно в США

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В МИД ждут нормализации отношений между странами.

Возвращение посла России в США Анатолия Антонова обратно в Вашингтон в ближайшее время не планируется. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. В Москве ждут нормализации отношений меду странами.

По словам Рябкова, этот вопрос не стоит на повестке в ближайшие дни.

Мы ожидаем, что там [в Вашингтоне] смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — цитирует дипломата "РИА Новости".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о возвращении посла обратно в США будет приниматься президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что Посол РФ в США Анатолий Антонов отправился в Москву для консультаций 20 марта. Это произошло после того, как президент Джо Байден негативно высказался в отношении главы России Владимира Путина. 

Ранее Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией.

Фото: pixabay.com
 

Теги: анатолий антонов, байден назвал путина убийцей, посол россии в сша, сергей рябков
Категории: Новости России, Лента новостей,

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