В МИД РФ назвали условия возвращения российского посла обратно в США

Возвращение посла России в США Анатолия Антонова обратно в Вашингтон в ближайшее время не планируется. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. В Москве ждут нормализации отношений меду странами.
По словам Рябкова, этот вопрос не стоит на повестке в ближайшие дни.
Мы ожидаем, что там [в Вашингтоне] смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — цитирует дипломата "РИА Новости".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о возвращении посла обратно в США будет приниматься президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что Посол РФ в США Анатолий Антонов отправился в Москву для консультаций 20 марта. Это произошло после того, как президент Джо Байден негативно высказался в отношении главы России Владимира Путина.
Ранее Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией.
Фото: pixabay.com
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