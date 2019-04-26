Рябков: Запад ждут катастрофические последствия в случае столкновения с Россией

Москва "предостерегает Евросоюз от фатальных для него ошибок".

Коллективному Западу грозят катастрофические последствия в том случае, если там политические элиты решатся на лобовое столкновение с российским руководством, а также покусятся на национальную безопасность нашей страны. Соответствующее заявление в интервью журналистам из газеты "Известия" сделал российский заместитель главы министерства по иностранным делам Сергей Рябков. Дипломат также прокомментировал ситуацию, которая сейчас складывается в американской экономике. По его словам, первопроходцами в этом вопросе выступают Германия, Франция и другие европейские государства. Они начали показывать тревожные моменты, которые плохо укладываются в канву скрываемой подготовки международных союзников киевского режима на развязывание широкомасштабного конфликта с Москвой, который ожидается местными властями на рубеже 2030 года.

Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность. Либо все же возобладает здравый смысл и возникнет понимание того, что нужно "снижать температуру". Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков: Украина и Европа рассчитывают на переработку мирного плана США.

Фото: Piter.tv