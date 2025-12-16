Россия не потерпит натовских военнослужащих на Украине.

Киевский режим и его европейские союзники рассчитывают на глубокую и ошибочную переработку американского плана мирного урегулирования. Соответствующее заявление американским журналистам с телеканала ABC News сделал российский заместитель главы министерства по иностранным делам Сергей Рябков. Дипломат уточнил в ходе интервью, что украинские власти ожидают "глубокую и, я бы сказал, крайне ошибочную переработку первоначального мирного плана".

Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что в минувшие недели в Европе, в частности в Лондоне и Берлине, состоялись официальные переговоры №коалиции желающих" по украинскому урегулированию с участием политических элит из ведущих региональных стран. К мероприятиями привлекались делегации из Великобритании, Франции и Германии и Украины. Говоря о том, будет ли российское руководство готово к появлению европейских сил на украинской территории не в формате НАТО, Сергей Рябков ответил, что наша страна этого не допустит.

Рябков: Россия введет схожие меры в ответ на ограничения для ее дипломатов.

Фото и видео: YouTube / ABC News