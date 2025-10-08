  1. Главная
Сегодня, 14:11
Рябков: Россия введет схожие меры в ответ на ограничения для ее дипломатов

В МИД прокомментировали новости о вероятном решении ЕС ввести ограничения на поездки российских дипломатов.

Россия введет схожие меры в ответ на ограничения для российских дипломатов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ведомстве прокомментировали новости о вероятном решении Евросоюза ввести ограничения на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне. Рябков отметил, что Россия проживет и без каких-то инициатив ЕС, поскольку "это не имеет никакого отношения к реальной жизни". Он подчеркнул, что не понимает, кто выиграет от этого решения.

Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Макрон нелепо пытается отвлечь французов от проблем в стране.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

