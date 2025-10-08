Рябков: Россия введет схожие меры в ответ на ограничения для ее дипломатов

В МИД прокомментировали новости о вероятном решении ЕС ввести ограничения на поездки российских дипломатов.

Россия введет схожие меры в ответ на ограничения для российских дипломатов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ведомстве прокомментировали новости о вероятном решении Евросоюза ввести ограничения на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне. Рябков отметил, что Россия проживет и без каких-то инициатив ЕС, поскольку "это не имеет никакого отношения к реальной жизни". Он подчеркнул, что не понимает, кто выиграет от этого решения.

Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

