Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией

Главы США и Украины провели телефонный разговор.

Американский президент Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поддержку в случае войны с Россией. Лидеры двух государств провели первый телефонный разговор друг с другом. В США заявили, что продолжат поддерживать Киев перед лицом российской агрессии в Крыму и на Донбассе в целях сохранения национальной целостности и суверенитета Украины.

В издании Politico, напомнили, что на этой неделе прошли телефонные переговоры американского государственного секретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Марка Милли с коллегами из Киева. Минобороны Украины отметило, что Вашингтон подтвердил приверженность прежнего курса в отношении Украины и готов помогать стране в случае эскалации конфликта.

Известно, что обещание Пентагона также распространяется на Крым. В США напомнили, что выделили на оборону Киева, начиная с 2015 года, порядка двух миллиардов долларов.

Эксперт оценил результаты переговоров Путина, Макрона и Меркель.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский