Примечательно, что в ходе переговоров обсуждался "украинский" вопрос без участия президента страны.

Эксперт оценил результаты ночных переговоров президента РФ Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые состоялись поздним вечером 30 марта.

Главы государств обсудили ситуацию на востоке Украины в ходе трехсторонних переговоров, а также заявили о безальтернативности "минских" соглашений. Кроме того, в ходе дискуссии лидеры стран обсудили ситуацию в Белоруссии. Владимиром Путиным было отмечено о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Путин, Меркель и Макрон высказались за сохранение и реализацию совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Примечательно, что в ходе переговоров "украинский" вопрос обсуждался без участия президента страны.

Эксперты телеграм-канала "Мейстер" напомнили, что накануне в марте украинские власти "старательно муссировали" тему Донбасса. Президент страны Владимир Зеленский продвигал полноформатную встречу "нормандской четверки", хотя согласен был и на сепаратные встречи.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил, что Украина прорабатывала с Германией и Францией план мирного урегулирования на Донбассе. В случае, если Россия его не примет, это значит, она не хочет конца войны, напомнили эксперты.

Вишенкой же на торте стало очередное заявление Верховной Рады о "российской агрессии" и вине России в эскалации обстановки на Донбассе. В общем, привлекали внимание, как могли, но вот только на переговоры Зеленского не позвали, а Макрон еще и про Минские соглашения напомнил, которыми Украина старательно манкирует. Обидно, наверное, что все усилия пошли насмарку телеграм-канал "Мейстер"

Ранее результаты переговоров лидеров трех стран оценили в Совете Федерации России и в самой Украине.

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