Украина отреагировала на переговоры лидеров России, Германии и Франции

Пресс-секретарь президента Украины заявила, что решения по Донбассу не могут приниматься без участия президента страны.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что переговоры глав России, Германии и Франции не означают, что важные решения в отношении конфликта на юго-востоке страны будут приниматься без Киева. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание "Украинская правда".

По словам Мендель, обсуждение ситуации на Донбассе на мировом уровне подтверждает актуальность проблемы.

Украина продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" на разных уровнях, и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься. пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Напомним, переговоры между Путиным, Макроном и Меркель состоялись 30 марта. Лидеры стран обсудили борьбу с COVID-19, ситуацию в Белоруссии и в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский к участию в видеоконференции приглашен не был.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил о стягивании к границам Украины российских войск.

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