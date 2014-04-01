Руслан Хомчак призвал усилить военное присутствие около РФ.

Главнокомандующий ВСУ заявил о стягивании к границам Украины российских войск. Об этом Руслан Хомчак сообщил коллегам на внеочередном заседании местного парламента. Военный призвал депутатов и правительство увеличить силовое присутствие у государственных границ с РФ.

Хомчак уверен, что сейчас Москва активно перебрасывает дополнительные воинские соединения на территорию Брянской, Ростовской и Воронежской областей. Также определенная силовая активность зафиксирована украинскими специалистами в Крыму. По данным ВСУ, принимавшие участие в учениях десантники не вернулись на места постоянной дислокации.

Напомним, что днем 30 марта Верховная Рада проголосовала за принятие нового постановления, касающегося эскалации конфликта на юго-востоке Украины. "За" инициативу отдали голоса 308 человек. Согласно документу, обострение ситуации в регионе связано с российской деятельностью.

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Фото: YouTube/Алеся Бацман