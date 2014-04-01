Руслан Хомчак заявил, что российская угроза есть.

На Украине оценили вероятность войны с Россией. Об этом в интервью местному изданию "Гордон" сообщил главнокомандующие армией Руслан Хомчак. Гость программы заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил на данный момент не фиксирует подготовки Москвы к открытому вооруженному противостоянию с Киевом. Однако такую угрозу главком не исключает.

Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет…Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов. Руслан Хомчак, главком Украины

Эксперт напомнил главному редактору издания о том, что периодически на востоке страны происходит эскалация конфликта. После подписания соглашения о режиме прекращения огня военные регистрируют до 50 эпизодов обстрела в месяц. С момента объявления перемирия (с 27 июля прошлого года), по словам Хомчака, ВСУ выполняют договоренности, заявленные на высоком уровне.

Депутат Рады: Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией.

Видео: YT / Алеся Бацман