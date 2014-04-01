Руслан Хомчак рассказал об обязанности Киева защищать территориальную целостность Украины.

Главком украинской армии допустил наступление на Донбассе. Об этом Руслан Хомчак заявил в интервью местному изданию "Гордон". Военнослужащий допустил вариант развития ситуации, при котором Киев может начать наступление на востоке государства. Хомчак заметил, что для того, чтобы обеспечить национальные задачи, власть должна быть готова к маневрам и обороне.

Украинская армия должна быть готова, ее основная задача — защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Руслан Хомчак, главком Украины

Гость программы уточнил, что Вооруженные силы Украины сейчас просчитывают любые варианты развития конфликта на Донбассе. По мнению специалиста, его подчиненные в первую очередь должны быть подготовлены морально к наступлению в регионе. При этом Хомчак уверен, что в случае атаки по данному направлению жертвами станет много местных гражданских.

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