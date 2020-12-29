Главком армии Украины потребовал призвать Россию к ответу "за все преступления"

Руслан Хомчак считает, что Киеву придется выстраивать с Москвой отношения "после войны".

Главнокомандующий армией Украины потребовал призвать Россию к ответу "за все преступления". Об этом Руслан Хомчак заявил местным журналистам из издания Obozrevatel. В ответ на вопрос журналиста о том,останется ли РФ для Киева навсегда врагом, военнослужащих ответил однозначно. Он напомнил о том, как менялось отношение к Германии после войны. Эксперт уверен, что Украине придется выстраивать отношения с Москвой "после войны".

На протяжении десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования...Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей Руслан Хомчак, главком украинской армии

Военный отметил, что понимает, что воюет не весь российский народ, а кремлевская власть. Хомчак уверен, что РФ хочет разжечь между народами ненависть, однако многие граждане понимают, кто на самом деле развязал вооруженную агрессию.

Леонков: Киев ждет приказа от США для военного удара по Донбассу.

Фото: Pixabay.com