Военный эксперт объяснил, что решения Киева принимаются под воздействием Госдепа США.

Алексей Леонков заявил о том, что Киев ждет приказа от США для военного удара по Донбассу. Об этом журналистам заявил военный аналитик издания "Арсенал Отечества". По мнению специалиста, вооруженные силы Украины готовы к урегулированию конфликта на востоке страны при помощи силового воздействия. Он отметил, что в Европе все чаще замечают, что Киев говорит о том, что вопрос с Донбассом стоит решать военным путем по примеру Нагорного Карабаха. Отдельные эксперты уточняют, что Киеву следует использовать опыт Баку по восстановлению территориальной целостности государства.

Леонков напомнил, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак подтвердил готовность военных атаковать ДНР и ЛНР после поступления соответствующего приказаа. Российский эксперт уверен, что решения на Украине принимаются под управлением Государственного департамента США. По словам эксперта, боевые действия на Донбассе сейчас могут быть спровоцированы любым незначительным поводом.

Эксперт рассказал о действиях России в случае удара США по Крыму.

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