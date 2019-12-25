Алексей Леонков оценил возможный сценарий нападения США на полуостров.

Эксперт рассказал о действиях России в случае удара США по Крыму. В интервью с журналистами "Московского комсомольца" Алексей Леонков заявил, что сценарий американско-российской войны с применением системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System возможен по определенному сценарию. Аналитик уточнил, что Вашингтон недавно испытал систему HIMARS около полуострова, на территории Румынии. Леонков уверен, что Россия сможет уничтожить данное оружие противника. В США заявили, что их СЗО не страша контрбатарейная борьба.

Но у нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная. В том же регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет, откуда пальнули. Это раз Алексей Леонков, военный эксперт

По словам эксперта, после станции радиотехнической разведки Россия подключила бы комплексы ПВО. Речь может идти о "Панцирь-С1", способные сбивать снаряды РСЗО. Также к месту запуска ракеты противника был бы пущен "Искандер". Эта ракета сможет долететь до цели раньше, чем ракеты HIMARS долетят до РФ.

Forbes: США устроили России "ракетный сюрприз" в Крыму.

Фото: Pixabay.com