Forbes: США устроили России "ракетный сюрприз" в Крыму

Американские военные с территории Румынии запустили в воздух ракеты при помощи HIMARS.

США устроили России "ракетный сюрприз" в Крыму. Об этом сообщили журналисты Forbes. В американском издании уточнили, что сухопутные силы Вашингтона провели военные учения на территории Румынии. В страну были дислоцированы две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). В рамках миссии несколько ракет были выпущены в воздух. Затем установки вернулись в Германию.

В публикации эксперт заявил, что данные учения являются посланием для Москвы. США хотят показать мощь собственной армии. Также в Forbes уверены, что запуск ракет стал для России неожиданностью.

Напомним, что ранее в СМИ заявили, что США подготовят KC-46 и C-17 для удара по России. Начальник Командования воздушных перевозок ВВС Жаклин Ван Овост рассказала о том, что заправщики KC-46 и транспортники C-17 Globemaster III должны уметь сбрасывать "умные бомбы".

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