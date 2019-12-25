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Владимир Лисин возглавил российский список Forbes
Сегодня, 16:49
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matveyvn

Владимир Лисин возглавил российский список Forbes

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На третьем месте семья сенатора Сулеймана Керимова/

Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин возглавил российский список Forbes. Его состояние составители материала оценили в 22,7 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает владелец компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием в 22,3 миллиарда долларов. До этого он занимал первую строчку.

На третьем месте семья сенатора Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс". Её состояние оценили в 21 миллиард долларов.

Ранее были названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих.

Фото: pixabay.com

Теги: forbes, лисин, нлмк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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