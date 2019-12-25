Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин возглавил российский список Forbes. Его состояние составители материала оценили в 22,7 миллиарда долларов.
Вторую строчку рейтинга занимает владелец компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием в 22,3 миллиарда долларов. До этого он занимал первую строчку.
На третьем месте семья сенатора Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс". Её состояние оценили в 21 миллиард долларов.
Ранее были названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих.
Фото: pixabay.com
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