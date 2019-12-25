В рейтинге - супруги депутатов Госдумы, региональных и федеральных чиновников, сенаторов, глав регионов и госкорпораций.

Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes. Первую строчку заняла супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка. Её состояние - 3,12 миллиарда рублей. При этом её имя до сих пор остаётся неизвестным.

На второй строчке Екатерина Игнатова - жена гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Она владеет состоянием ценой в 1,49 миллиарда рублей. Третье место заняла жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга Богомаз. Её состояние журналисты оценили в 1,38 миллиарда рублей. Отметим, что в 2019 году в аналогичном рейтинге она занимала первое место.

Далее в рейтинге идут супруги депутатов Госдумы, региональных чиновников, сенаторов, глав регионов.

Ранее мы писали, что "Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

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