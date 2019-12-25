"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

На втором месте "Сургутнефтегаз"/

"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

В 2019 году компания получила выручку в размере 7,841 триллионов рублей, в ней работает 101 тысяч сотрудников.

На втором месте "Сургутнефтегаз" с выручкой 1,814 триллионов рублей. Третье место досталось X5 Retail Group, четвёртое "Магниту", пятое "Татнефти".

На шестую строчку рейтинга попала компания "Новатэк", на седьмую - металлургическая компания "Норильский никель".

Самым крупным работодателем в России оказался "Магнит" — в его штате 308,4 тысяч сотрудников. Второе место в этом направлении X5 Retail Group со штатом в 307 тысяч человек.

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