Ренат Кузьмин рассказал о действиях Киева по уничтожению собственного народа.

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил о том, что Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией. Об этом оппозиционный политик сообщил в интервью журналистам телеканала "Первый независимый". Запись эфира размещена на YouTube-платформе. Спикер выступил с резкой критикой местной власти.

Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи...Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель. Ренат Кузьмин, украинский депутат

Украинский парламентарий уверен, что Владимир Зеленский должен быть таким государственным деятелем, так как президент представляет интересы всего многонационального народа, говорящего на разных языках, а не одной его отдельной части. Кузьмин добавил, что на Украине нет единого языка или единой церкви. При этом обратные заявления являются обманом и манипуляцией для того, чтобы действующая власть могла набрать электоральные баллы.

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