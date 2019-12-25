В Раде заявили о новых обысках в офисе ОПЗЖ и у родственников Медведчука

Возможно, правоохранительные органы ищут доказательства госизмены.

В Украине проходят обыски у родственников главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также в офисе партии. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис <…> В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука. Ренат Кузьмин, депутат Рады

По словам политика, поводом для обысков могли стать попытки найти доказательства государственной измены, которую вменяют Медведчуку. Он считает, что таким образом украинские власти пытаются запугать главу политсовета ОПЗЖ.

Напомним, 11 мая Генпрокуратура Украины объявила о подозрении Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тарас Козак в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму.

Ранее Медведчук заявил, что мера пресечения в отношении него подлежит отмене.

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