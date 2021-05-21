В Киевском апелляционном суде рассмотрят жалобу защиты на домашний арест Виктора Медведчука.

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на Украине Виктор Медведчук заявил, что мера пресечения в отношении него подлежит отмене. Постановление о домашнем аресте он назвал незаконным решением. Такое заявление депутат Верховной Рады сделал перед зданием Киевского апелляционного суда. В инстанции будет рассматриваться жалоба его адвокатов на выбранную меру пресечения. По мнению фигуранта уголовного дела о государственной измене, следствие не предоставило никаких доказательств его вины.

Я знаю, что ничего нового нет. Доказательства остались прежними, так называемыми, на мой взгляд, недопустимыми, и которые не говорят об объективности и справедливости. Виктор Медведчук, украинский депутат

В поддержку подозреваемого в госизмене около суда собрались несколько десятков активистов. В том числе Медведчука поддерживают его коллегии из парламентской фракции. Также к зданию планируют прийти сторонники националистических движений. У суда усилены меры охраны.

В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком.

Видео: Telegram / РИА Новости