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Медведчук заявил, что мера пресечения в отношении него подлежит отмене

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В Киевском апелляционном суде рассмотрят жалобу защиты на домашний арест Виктора Медведчука.

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на Украине Виктор Медведчук заявил, что мера пресечения в отношении него подлежит отмене. Постановление о домашнем аресте он назвал незаконным решением. Такое заявление депутат Верховной Рады сделал перед зданием Киевского апелляционного суда. В инстанции будет рассматриваться жалоба его адвокатов на выбранную меру пресечения. По мнению фигуранта уголовного дела о государственной измене, следствие не предоставило никаких доказательств его вины.

Я знаю, что ничего нового нет. Доказательства остались прежними, так называемыми, на мой взгляд, недопустимыми, и которые не говорят об объективности и справедливости.

Виктор Медведчук, украинский депутат

В поддержку подозреваемого в госизмене около суда собрались несколько десятков активистов. В том числе Медведчука поддерживают его коллегии из парламентской фракции. Также к зданию планируют прийти сторонники националистических движений. У суда усилены меры охраны.

В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: виктор медведчук, госизмена, киев
Категории: События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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