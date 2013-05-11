В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком

На YouTube-канале Bihus.info появились сведения о темах, которые Виктор Медведчук поднимал при общении с представителями ЛНР и ДНР.

В Сети появились записи телефонных "переговоров" украинского депутата Виктора Медведчука с российскими чиновниками Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком. Информацию разместили журналисты портала расследований Bihus.info. В СМИ уточнили, что глава политического совета фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" также общался с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Авторы материала разместили имеющиеся у них сведения в сюжете на YouTube-канале.

Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за 4 года. публикация Bihus.info

Имеющиеся сведения якобы легли в основу уголовного дела против Медведчука. Ранее фрагменты этих переговоров демонстрировал во время брифинга глава Совета Безопасности Украины Иван Баканов. Далее СМИ планирует выпустить весь цикл переговоров депутата. На одной из записи человек с голосом, напоминающим Медведчука просит руководителя ДНР Александр Бородая помешать вооруженным людям захватить дом олигарха Рената Ахметова. Это здание находится в Донецке. В беседе с представителем ЛНР Алексеем Карякиным "Медведчук" якобы поднимал вопрос об отводе военной украинской техники от населенного пункта Изварино. Стороны также обсудили прекращение полетов беспилотников Киева над регионом. В СМИ заметили, что Медведчук давал распоряжения помощнику Дмитрию Дорошенко о ведении переговоров с ЛНР и ДНР от его имени.

Осенью 2014 года Медведчук якобы обсуждал с бывшим помощником президента РФ Сурковым создание свободной экономической зоны на Донбассе. Он согласовывал проект документа с Сурковым.

В Госдуме оценили реакцию Европы на арест Медведчука.

Видео: BIHUS info