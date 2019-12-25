В Раде насторожились из-за десяти предупреждений Путина Украине

Среди перечисленных предупреждений - Крым, Донбасс и статья о единстве народов.

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что российский президент Владимир Путин дал украинским властям десять предупреждений, которые были ими проигнорированы. Своим мнение он поделился на странице в социальной сети Facebook.

По мнению Кузьмина, официальный Киев не понимает всю серьезность указания главы РФ на ошибочность политической линии страны.

Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток-2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки. Иск к Украине в ЕСПЧ... Заявление в ООН... Статья об Украине... Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады

Кроме того, политик включил в "перечень предупреждений Путина" реакцию на преследование главы политического совета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он отметил, украинские власти открещиваются от всего этого фразой "кому не нравится - валите жить в Россию", не понимая, к каким последствиям может все привести.

Политик резюмировал, что Путин также обратил внимание на то, что Украина при выходе из СССР "незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением".

Ранее Правительство Украины продлило карантин до 1 октября.

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