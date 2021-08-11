Правительство Украины продлило карантин до 1 октября

Также продлевается режим ЧС в стране.

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 1 октября. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, данное решение было принято в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19.

Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Он подчеркнул, ситуация с COVID-19 на территории страны в настоящее время под контролем, однако выявлена тенденция роста количества госпитализаций украинцев с данным заболеванием. По словам Шмыгаля, сейчас власти страны оборудуют медицинские учреждения, в которых практически полностью готовы палаты с ИВЛ.

Ранее ученые оценили возможность полного искоренения коронавируса.

Видео: Кабінет Міністрів України