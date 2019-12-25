Ученые оценили возможность полного искоренения коронавируса

Были оценены 17 переменных по трехбалльной системе.

Ученые из Новой Зеландии оценили возможность победы над коронавирусом. Отмечается, что это возможно, но в меньшей степени, чем с натуральной оспой. Статья была опубликована в журнале BMJ Global Health.

Так, исследователи проанализировали факторы, которые помогли победить другие вирусные заболевания, в том числе оспу и полиомиелит. Всего были оценены 17 переменных по трехбалльной системе.

Выяснилось, что существуют технические проблемы с искоренением коронавируа. Включается сюда и тот фактор, что общественность плохо принимает вакцины от COVID-19, затрудняет процесс и появление новых штаммов.

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