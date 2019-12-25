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В Корее создали робота-хамелеона
Сегодня, 12:20
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В Корее создали робота-хамелеона

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Он перенимает цвета через серебряные нанопровода и жидкие кристаллы.

Физики из Кореи создали робота-хамелеона, то есть он способен копировать цвета окружающего мира. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Робот перенимает цвета из окружающего мира через серебряные нанопровода и жидкие кристаллы. При изменении температурного режима окружающей среды они в долю секунды способны изменить оттенки. Ученые рассчитывают, что таким образом удастся создать камуфляж нового поколения.

Ранее мы писали, что в Сахалине нашли на свалке памятник космонавту Гагарину. Фотографии появились в соцсетях. 

Фото: pixabay 

Теги: корейские физики, робот-хамелеон
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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