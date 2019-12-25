Жители Сахалина нашли на свалке памятник Гагарину

Чиновники объяснили, что монумент был списан из-за аварийного состояния.

Жители Сахалина нашли на свалке памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Местный активист нашел монумент на территории свалки. Житель региона опубликовал фотографии в собственном аккаунте в Instagram. По словам очевидцев, памятник валялся в Невельском районе на берегу реки Ловецкая. Он был весь в грязи и песке.

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В социальных сетях предложили восстановить памятник. В районной администрации пояснили, что монумент в честь летчика-космонавта был демонтирован из-за его аварийного состояния. Объект не подлежал ремонту, поэтом был списан. Как он оказался около реки, чиновники не знают. Мэр района Алексей Шабельник пообещал разобраться в ситуации. Он напомнил, что в 2020 году власти открыли сквер имени Гагарина с новой архитектурной композицией.

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Фото: Instagram/ glubinka_rossii