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На улице Декабристов высадили сирень сорта "Александр Блок" в день памяти поэта

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Размер цветков будет достигать 3,7 см.

У Музея-квартиры А. А. Блока в Петербурге высадили сирень в День памяти писателя. Торжественное мероприятие снял корреспондент Piter.TV.

Сегодня, 6 августа, исполняется 100 лет со дня смерти Александра Блока. Его музей-квартира находится на улице Декабристов, 57. 

Творческая селекционная группа "Русская сирень" специально вывела сорт сирени "Александр Блок". 

Лепестки редкой темно-лиловой, позже лиловато-розовой неоднородной дымчатой окраски, тыльная сторона с жемчужным оттенком. В тени и по мере отцветания лепестки становятся голубыми.

рассказали селекционеры.

Сирень считается "блоковским" кустарником, так как он писал о нем стихи и дарил сирень близким. 

Видео и фото: Мария Ильина / Piter.TV

Теги: александр блок, день памяти, сирень
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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