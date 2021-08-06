На улице Декабристов высадили сирень сорта "Александр Блок" в день памяти поэта

Размер цветков будет достигать 3,7 см.

У Музея-квартиры А. А. Блока в Петербурге высадили сирень в День памяти писателя. Торжественное мероприятие снял корреспондент Piter.TV.

Сегодня, 6 августа, исполняется 100 лет со дня смерти Александра Блока. Его музей-квартира находится на улице Декабристов, 57.

Творческая селекционная группа "Русская сирень" специально вывела сорт сирени "Александр Блок".

Лепестки редкой темно-лиловой, позже лиловато-розовой неоднородной дымчатой окраски, тыльная сторона с жемчужным оттенком. В тени и по мере отцветания лепестки становятся голубыми. рассказали селекционеры.

Сирень считается "блоковским" кустарником, так как он писал о нем стихи и дарил сирень близким.

Видео и фото: Мария Ильина / Piter.TV