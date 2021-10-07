В Раде рассказали, как Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина

Ренат Кузьмин рассказал, как президент "подставил" Медведвука.

Украинский депутат в Верховной Раде от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал, как президент Владимир Зеленский отверг судьбоносное предложение российского коллеги Владимира Путина. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала "Першиц незалежний". Речь идет о договоренностях между Москвой и Киевом о стоимости на газ. К соглашению с РФ ранее со стороны Украины пришел Виктор Медведчук. Кузьмин уверен, что договоренности могли изменить судьбу государства в вопросе энергетики.

Два года назад Медведчук договорился о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов. Ренат Кузьмин, украинский политик

Напомним, что Киев отказался от сделки, так как они были достигнуты не президентом Украины, а Медведчуком лично. Кузьмин попросил граждан страны представить, как могла развиваться национальная экономика и какая была бы стоимость ЖКХ для граждан, если бы договор с РФ был реализован.

Разумков пойдет в суд при попытке лишить его депутатского мандата.

Фото и видео: YouTube / Перший Незалежний