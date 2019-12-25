Разумков пойдет в суд при попытке лишить его депутатского мандата

Спикер Рады отстранен от двух пленарных заседаний.

Спикер Верховной Рады заявил, что пойдет в суд при попытке лишить его депутатского мандата. Такое заявление Дмитрий Разумков сделал в эфире местного телеканала "Прямой". Он прокомментировал возможную попытку представителей президентской партии "Слуга народа" лишить его парламентского места.

По закону - нет, но глядя на то, что сейчас происходит в Раде, - да, всякое может быть. Я буду отстаивать свое право. Потому что речь уже не о должностях, а о возможности делать то, что я обещал как человек, как политик. Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады

Политики ранее на заседании украинского парламента отстранили Дмитрия Разумкова от проведения собраний на два пленарных дня. Данную инициативу поддержали сторонники правящей фракции, а также движения "Доверие" и "За будущее". Позднее парламент принял решение рассмотреть вопрос об отставке Разумкова. Этот вопрос будет поднят 7 октября.

Разумков: президент Украины должен избираться только на один срок.

Фото: YouTube / Телеканал Рада