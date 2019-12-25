Разумков: президент Украины должен избираться только на один срок

Спикер Верховной Рады напомнил об обещаниях Зеленского в 2019 году.

Глава Верховной Рады заявил, что президент Украины должен избираться только на один срок. Такое заявление депутат Дмитрий Разумков сделал на брифинге с журналистами. По мнению политика, именно с такой идеей действующая власть выходила на выборы главы государства в 2019 году.

Я считаю, что президент должен идти на один срок. Если нет, то с середины срока те коллеги, которые были, - вы можете посмотреть историю нашего государства - начинали заниматься подготовкой ко второму. А это очень часто плохо влияет на реализацию обещаний. Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады

По мнению парламентария, официальному Киеву следует заниматься реализацией тех общений, который он давал народу при избрании Владимира Зеленского президентом. Данная позиция (по одному сроку) четко закреплена в программе 2019 года.

Спикер Рады подтвердил начало процедуры по его отставке.

Фото и видео: YouTube / НАШ