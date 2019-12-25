Спикер Рады подтвердил начало процедуры по его отставке

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты от партии "Слуга народа", которая занимает большинство мест в украинском парламенте, инициировали процедуру его отставки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам спикера, данная инициатива принадлежит председателю "СГ" Давиду Арахамии.
Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины.
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады
Он добавил, что не будет медлить с данным процессом. Депутаты получат подписные листы 30 сентября.
Издание "Украинская правда" ранее сообщало о возможной отставке Разумкова из-за личного конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным источников СМИ, новым спикером может стать заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.
Ранее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом.
Фото: rada.gov.ua, Facebook/Дмитро Разумков
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