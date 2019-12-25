Спикер Рады подтвердил начало процедуры по его отставке

Дмитрий Разумков сообщил, что листы для сбора подписей будут выданы 30 сентября.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты от партии "Слуга народа", которая занимает большинство мест в украинском парламенте, инициировали процедуру его отставки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам спикера, данная инициатива принадлежит председателю "СГ" Давиду Арахамии.

Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины. Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады

Он добавил, что не будет медлить с данным процессом. Депутаты получат подписные листы 30 сентября.

Издание "Украинская правда" ранее сообщало о возможной отставке Разумкова из-за личного конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным источников СМИ, новым спикером может стать заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

Ранее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом.

Фото: rada.gov.ua, Facebook/Дмитро Разумков