Евгений Мураев оценил слова главы МИД Украины о создании проблем для России.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал заявление министра украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что Киев совместно с партнерами готов создать для России "серьезные проблемы" из-за постоянных "манипуляций, цинизма и лжи" со стороны Москвы. Кулеба заявил, что заставит РФ прекратить агрессию в отношении соседнего государства. Такое заявление МИДа политик считает "испанским стыдом". Спикер выступил в эфире местного телеканала "НАШ".

А чего Зеленский два года не создавал проблемы агрессору, чтобы принудить его к миру? Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Аналитик подчеркнул, что граждане Украины являются сильной нацией, а сама страна обладает значительным экономическим потенциалом. При этом он в очередной раз подчеркнул, что государством управляют "одни обезьяны". Мураев напомнил, что Киев на протяжении семи лет называет Москву агрессором, но несмотря на это, никах проблем Россия со стороны Украины не имеет до сих пор.

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Фото и видео: YouTube / НАШ