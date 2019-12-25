МИД Украины пообещало создать России "серьезные проблемы"

Глава украинского ведомства Кулеба заявил о необходимости ведения переговоров с РФ "во всех возможных форматах о прекращении войны".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать для РФ "серьезные проблемы". Его слова передает "РБК-Украина".

В интервью изданию глава внешнеполитического ведомства обвинил российские власти в "манипуляциях, лжи и цинизме". По словам Кулебы, в настоящее время Киев со своими партнерами ведут работу над условиями, которые смогут "вынудить Россию прекратить агрессию".

Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Он подчеркнул, если такового не случится, то Киеву придется создать для Москвы серьезные проблемы. Министр напомнил, президент страны Украины Владимир Зеленский готов к ведению переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным "о деоккупации Крыма и Донбасса".

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, что идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве.

Ранее на Украине утвердили план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма.

Фото: Instagram/dmytro_kuleba