Евгений Мураев видит необходимость в прямом контракте между Киевом и "Газпромом".

На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Он обеспокоен возможным дефицитом ресурса в стране. По мнению специалиста, такая ситуация возникла из-за отсутствия прямого контракта с российской стороной по поставкам газа. Политик полагает, что украинцам будет сложно "пережить предстоящую зиму".

Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Бывший парламентарий уточнил, что Киев закупает российский газ у Словакии по более высокой стоимости. В это же время Минск платит за газ 135 долларов, а Украина - больше тысячи.

Это значит минус рабочие места, остановка предприятий. А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане

Евгений Мураев, экс-депутат Украины.

Политик считает главной угрозой для национальной безопасности Украины "тупость" властей.

Зеленского назвали "идиотом у власти" из-за цен на газ.

Фото и видео: YouTube / НАШ