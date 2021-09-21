Евгений Мураев рассказал, что население Украине не может платить 800 долларов за кубометр газа.

Украинского президента Владимира Зеленского назвали "идиотом у власти" из-за цен на газ. Такое заявление в эфире местного телеканала "НАШ сделал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Запись программы доступна на YouTube-канале. По мнению политика, официальные власти Киева хотят заставить население и промышленность страны "встать на колени" из-за стоимости на голубое топливо.

Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Зеленскому, Шмыгалю — чем они думали? Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Эксперт напомнил, что национальные газовые хранилища пусты наполовину, а до конца текущего года Украине требуется закачать еще около 10 млрд кубометров топлива. При этом Россия предлагала Киеву подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров. Москва получила отказ. Теперь Украина закупает ресурсы по текущей цене плюс переплаты.

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Фото и видео: YouTube / НАШ