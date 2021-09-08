На Украине объяснили, почему Зеленский приедет к Путину в Крым

Евгений Мураев считает, что Киев больше заинтересован во встрече с Путиным, чем РФ в Зеленском.

На Украине объяснили, почему Владимир Зеленский приедет к Владимиру Путину в Крым. В эфире местного телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев объяснил журналистам, что президент будет вынужден встретиться с российским коллегой или на полуострове, или в Москве.

Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво. Евгений Мураев, украинский политик

Ведущая спросила гостя программы о том, может ли пройти встреча между главами государств в Минске. Мураев заметил, что эта вероятность мала, но она существует. Экс-депутат счел такое развитие событий также унизительным для Украины после того, что власти Киева сделали на дипломатическом уровне с Белоруссией и режима Александра Лукашенко. Эксперт полагает, что Киев намного больше заинтересован во встрече с путиным из-за необходимости урегулирования конфликта на Донбассе, транзита газа и тяжелой экономической ситуации.

Зеленскому поведали об ультиматуме "тройки" Меркель, Путина и Байдена.

Фото и видео: YouTube / НАШ