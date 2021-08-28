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Зеленскому поведали об ультиматуме "тройки" Меркель, Путина и Байдена

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По словам украинского депутата Мураева, Меркель согласовала условия по Донбассу с президентами России и США.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в телевизионном эфире, что Ангела Меркель поставит перед Зеленским условия, которые ранее обсудила с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщили в "РИА Новости" 28 августа. 

Как отмечает политический деятель, решение Зеленского по поводу Донбасса повлияет на состоятельность визита в Вашингтон. По мнению Мураева, встреча состоится при условии, что президент Украины примет ультиматумы Меркель. 

Политик считает, что при принятии альтернативного решения Зеленский не сможет отправиться на встречу в США.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Die Zeit высмеяли заявления Зеленского на саммите о "возвращении" Крыма.

Видео: YouTube / НАШ

Теги: байден, донбасс, зеленский, меркель, путин
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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